Всё о кофе

Все любят кофе! Одним нравится чёрный да покрепче. Другим по душе капучино, и чтобы молока побольше! Утром или вечером, с печеньем или тостом — каждый хотя бы раз в неделю выпивает чашечку этого чудесного напитка.

Много ли мы знаем о кофе? Каковы его полезные свойства? В каком случае он может быть вреден? Сколько существует способов заваривания кофе? Кто такой бариста, и легко ли им стать? Как с помощью кофе приобрести множество друзей и заработать много денег?

На все эти вопросы знает ответ Андрей Колбасинов — успешный бизнесмен, владелец тульской сети «Кофе Культ», обладатель премии «Бизнес-триумф» в номинации «Лучшее предприятие в сфере услуг». Своими знаниями и секретами Андрей готов поделиться с нашими гостями. Не упустите уникальную возможность пообщаться с этим замечательным человеком!

Вход — по тарифе антикафе (120 Р/час).