Вечер путешествий по Азии
В «Типографии» расскажут о секретах путешествий по Азии. Посетители узнают, как бюджетно поехать в самую дорогую страну мира и как открыть для себя немного другую Азию.
Опытные путешественники Андрей Лучин, Илья Уральский и Влад Полицын поделяться лайфхаками из путешествий по Японии, Таиланду и Индонезии.
Вечер пройдет в формате беседы, где мы расскажем, обсудим и выясним, каким же может быть путешествие в Азию.
Вход по предварительной регистрации, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 ноября 2019, понедельник
18:30
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
7 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽