Вечер путешествий по Азии

В «Типографии» расскажут о секретах путешествий по Азии. Посетители узнают, как бюджетно поехать в самую дорогую страну мира и как открыть для себя немного другую Азию.

Опытные путешественники Андрей Лучин, Илья Уральский и Влад Полицын поделяться лайфхаками из путешествий по Японии, Таиланду и Индонезии.

Вечер пройдет в формате беседы, где мы расскажем, обсудим и выясним, каким же может быть путешествие в Азию.

Вход по предварительной регистрации, добровольный взнос приветствуется.