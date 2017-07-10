Вальцов и Першинская охота
Лекция посвящена жизни и деятельности Дмитрия Павловича Вальцова, известного тульского псового охотника и кинолога, выводившего знаменитый тип русских псовых борзых.
Этот человек долгие годы служил у великого князя
В лекции с помощью мультимедийных средств будет отражён взгляд
Слушатели смогут узнать о поисковой работе, которая ведётся в последние годы музейными сотрудниками по теме Першинской охоты. Будут представлены некоторые предметы музейного значения, найденные с. Першине и бытовавшие в усадьбе великого князя
Лекция рассчитана на всех интересующихся русской охотой и культурой конца XIX — начала ХХ вв.
100 Р.