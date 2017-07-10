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Вальцов и Першинская охота

Вальцов и Першинская охота

Лекция посвящена жизни и деятельности Дмитрия Павловича Вальцова, известного тульского псового охотника и кинолога, выводившего знаменитый тип русских псовых борзых.

Этот человек долгие годы служил у великого князя Н. Н. Романова, много сделал для создания лучшей в России комплектной псовой охоты в охотничьем имении великого князя Николая Николаевича в с. Першине Алексинского уезда Тульской губернии. Об этой охоте Д. П. Вальцов писал в своей книге «Псовая охота Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича в с. Першине, Алексинского уезда Тульской губернии 1887 — 1912 гг.», изданной в Санкт-Петербурге в 1913 г.

В лекции с помощью мультимедийных средств будет отражён взгляд Д. П. Вальцова на историю создания и уникальное значение Першинской псовой охоты как своеобразной охотничьей академии и интересного культурного явления в русской охотничьей жизни.

Слушатели смогут узнать о поисковой работе, которая ведётся в последние годы музейными сотрудниками по теме Першинской охоты. Будут представлены некоторые предметы музейного значения, найденные с. Першине и бытовавшие в усадьбе великого князя Н. Н. Романова.

Лекция рассчитана на всех интересующихся русской охотой и культурой конца XIX — начала ХХ вв.

100 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
14 июля 2017, пятница
18:30
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