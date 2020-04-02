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Онлайн-лекция «10 стильных мастер-классов для себя и ребенка»

Онлайн-лекция «10 стильных мастер-классов для себя и ребенка»

5 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «10 стильных мастер-классов для себя и ребенка». В связи со сложившейся ситуацией дети и их родители вынуждены проводить совместный досуг дома. Как не заскучать и провести это время с пользой? Об этом расскажет хорошо знакомая гостям кластера дизайнер Анастасия Конончук. Она прочитает онлайн-лекцию, на которой слушатели узнают, как имея принтер, ножницы, кнопки, нитки, старые журналы и другие вещи заняться рукодельным творчеством и получить от этого моральное и эстетическое удовольствие.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
5 апреля 2020, воскресенье
12:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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