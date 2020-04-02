Онлайн-лекция «10 стильных мастер-классов для себя и ребенка»
5 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «10 стильных мастер-классов для себя и ребенка». В связи со сложившейся ситуацией дети и их родители вынуждены проводить совместный досуг дома. Как не заскучать и провести это время с пользой? Об этом расскажет хорошо знакомая гостям кластера дизайнер Анастасия Конончук. Она прочитает онлайн-лекцию, на которой слушатели узнают, как имея принтер, ножницы, кнопки, нитки, старые журналы и другие вещи заняться рукодельным творчеством и получить от этого моральное и эстетическое удовольствие.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
5 апреля 2020, воскресенье
12:00
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽