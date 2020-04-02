5 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «10 стильных мастер-классов для себя и ребенка». В связи со сложившейся ситуацией дети и их родители вынуждены проводить совместный досуг дома. Как не заскучать и провести это время с пользой? Об этом расскажет хорошо знакомая гостям кластера дизайнер Анастасия Конончук. Она прочитает онлайн-лекцию, на которой слушатели узнают, как имея принтер, ножницы, кнопки, нитки, старые журналы и другие вещи заняться рукодельным творчеством и получить от этого моральное и эстетическое удовольствие.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке .