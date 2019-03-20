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Соборы Тульского кремля

Соборы Тульского кремля

Вряд ли среди посетителей Тульского кремля найдутся те, кого не поразил своим великолепием Свято-Успенский собор. Он был построен в 1762—1764 годах на средства тульского купечества и отличается уникальной настенной росписью. Рядом с храмом возвели колокольню высотой 70 метров с курантами и золочённым шпилем. После пожара в 1936 году её разобрали, а воссоздали только в 2014 году по решению Тульской епархии. Второй храм во имя Богоявления господня (с одним из пределов во имя Александра Невского) — строился также на народные деньги и был освящён в 1862 году. В 1930 году храм закрыли, на данный момент там располагается часть коллекции Музея оружия.

В рамках встречи участники узнают об истории святынь, их роли в жизни Тулы XVIII—XXI вв., а также познакомятся с архитектурными особенностями обоих храмов.

Вход свободный.

 

 

 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
22 марта 2019, пятница
16:00
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