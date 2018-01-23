В галерее «Ясная Поляна» в рамках образовательной программы «Анна Каренина в акватинтах Александра Алексеева» состоится встреча с одним из основателей Высшей академической школы графического дизайна Борисом Трофимовым; искусствоведом, хранителем отдела графики XVIII — начала ХХ века Государственной Третьяковской галереи Еленой Рымшиной; лингвистом-переводчиком Татьяной Зборовской. На встрече поговорим об особенностях немецкого книжного дизайна.

Центр немецкой книги в Москве и представительство Франкфуртской книжной ярмарки в Германии привезут коллекцию «Самые красивые книги Германии 2017 года», состоящую из 25-ти наименований. Все эти книги являются лауреатами одноименного конкурса, который вот уже более 50-ти лет проводит фонд «Искусство книги» (Stiftung Buchkunst). Независимое профессиональное жюри оценивает книги последнего года издания в соответствии со следующими критериями: общий замысел, оформление, набор, печать, иллюстративный материал, переплет — и присуждает призы. Целью вручения премии является утверждение образцов, на которые могут ориентироваться представители книжной отрасли, отслеживание новых тенденций в оформлении.

Билеты 100 Р.