Растения Куликова поля: разнообразие и полезные свойства

Новая лекция в музее «Тульские древности» позволит слушателям на время окунуться в лето и познакомит с уникальной флорой Куликова поля.

Кандидат биологических наук Елена Михайловна Волкова представит растительный мир Куликова поля на разных уровнях: систематическом, экологическом и экосистемном. А говоря простым языком, посетители узнают о разных видах растений — луговых, степных, водных, сорняках. Различные по месту произрастания, по особенностям строения — они формируют уникальные экосистемы Куликова поля и могут стать добрыми помощниками человека.

Отдельное слово на лекции будет сказано о лекарственных свойствах разных частей растений, о времени цветения и плодоношения отдельных видов и благоприятных периодах сбора для сохранения этих свойств.

Ощутить вкус куликовского лета, ароматы чабреца, мяты, черной смородины, терпкость крапивы и зверобоя и найти полезные травы для себя слушатели смогут на дегустации фирменных чаев, созданных специально для музея.

Стоимость билета — 100 рублей.

Подобная информация по телефону 36−16−63.