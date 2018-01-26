афиша
афиша
Регистрация
Растения Куликова поля: разнообразие и полезные свойства

Растения Куликова поля: разнообразие и полезные свойства

Новая лекция в музее «Тульские древности» позволит слушателям на время окунуться в лето и познакомит с уникальной флорой Куликова поля.

Кандидат биологических наук Елена Михайловна Волкова представит растительный мир Куликова поля на разных уровнях: систематическом, экологическом и экосистемном. А говоря простым языком, посетители узнают о разных видах растений — луговых, степных, водных, сорняках. Различные по месту произрастания, по особенностям строения — они формируют уникальные экосистемы Куликова поля и могут стать добрыми помощниками человека.

Отдельное слово на лекции будет сказано о лекарственных свойствах разных частей растений, о времени цветения и плодоношения отдельных видов и благоприятных периодах сбора для сохранения этих свойств.

Ощутить вкус куликовского лета, ароматы чабреца, мяты, черной смородины, терпкость крапивы и зверобоя и найти полезные травы для себя слушатели смогут на дегустации фирменных чаев, созданных специально для музея.

Стоимость билета — 100 рублей.

Подобная информация по телефону 36−16−63.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
1 февраля 2018, четверг
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.