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Большой тур «Куликово Поле».

Большой тур «Куликово Поле».

В этот раз за звание победителя поборются владельцы ездовых собак из разных уголков России: Тулы, Москвы, Орла, Самары и других регионов. В качестве участников выступят аляскинские маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски.

Здесь можно найти себе верного четвероногого друга среди подопечных тульского Центра помощи бездомным животным «Любимец».

Фестиваль предлагает обширную программу: катание на собачьих упряжках, показательные выступления служебных собак, верховая езда и прогулки в санях, конкурс снежных скульптур, фотосессия с пони и лошадьми, полевая кухня и вкусные угощения, командные соревнования и конкурсы, тематические мастер-классы и многое другое.

Также в дни фестиваля все желающие смогут посетить постоянную экспозицию музея «Куликово Поле» со специальной скидкой на билеты.

Справки по телефонам: +7 4872 36 28 34, +7 48735 3 15 46.

 
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
10 февраля 2018, суббота
10:00
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11 февраля 2018, воскресенье
10:00
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