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Public talk: Жоаким Гарро, Rezone

Public talk: Жоаким Гарро, Rezone

В «Типографии» пройдет встреча с известным диджеем, автором хитов David Guetta, Vitalik и Bob Sinclair Жоакимом Гарро.

Наверняка вы слышали такие его песни как The World is Mine, Love is gone, Dj Play That Beat и ремиксы на Bob Sinclair — World Hold On, Meet Her At Love Parade, Let The Bass Kick и другие.

Сейчас он живет в Лос Анджелесе, но ближайшую неделю проведёт в Туле, чтобы вместе с тульским продюсером Rezone поработать в студии над новыми треками.

В эту субботу, 8 февраля, Жоаким станет гостем вечеринки Rezone & друзья, которая для многих уже стала символом возрождения клубной культуры города. Гость отыграет свой DJ-сет в «Типографии» вместе с Rezone, Деш, Наумов, Twin Scream, Raybo, NoGoodMorning, Сажников.

В предверии вечеринки Гарро согласился провести публичное интервью, во время которого вы сможете:

  • узнать, как создаются хиты,
  • поговорить о клубной культуре в мире,
  • задать свой вопрос известному DJ.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
5 февраля 2020, среда
19:00
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Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Папа
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28 марта, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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