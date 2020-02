Public talk: Жоаким Гарро, Rezone

В «Типографии» пройдет встреча с известным диджеем, автором хитов David Guetta, Vitalik и Bob Sinclair Жоакимом Гарро.

Наверняка вы слышали такие его песни как The World is Mine, Love is gone, Dj Play That Beat и ремиксы на Bob Sinclair — World Hold On, Meet Her At Love Parade, Let The Bass Kick и другие.

Сейчас он живет в Лос Анджелесе, но ближайшую неделю проведёт в Туле, чтобы вместе с тульским продюсером Rezone поработать в студии над новыми треками.



В эту субботу, 8 февраля, Жоаким станет гостем вечеринки Rezone & друзья, которая для многих уже стала символом возрождения клубной культуры города. Гость отыграет свой DJ-сет в «Типографии» вместе с Rezone, Деш, Наумов, Twin Scream, Raybo, NoGoodMorning, Сажников.

В предверии вечеринки Гарро согласился провести публичное интервью, во время которого вы сможете:

узнать, как создаются хиты,

поговорить о клубной культуре в мире,

задать свой вопрос известному DJ.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.