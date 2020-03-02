Психологический клуб: как работает гештальт

В «Типографии» пройдет очередное заседание психологического клуба. Участники будут разбираться в своей жизни. Гештальт не отвечает на вопрос «Что делать?» и не даёт советов. Он меняет ваши актуальные ситуации в настоящем и даже в прошлом.

Гештальт — это не про психологию, это про вашу психологию.



Спикеры:

Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, ассоциированный тренер, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход.

Ирина Карнеева — практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая терапевтических групп.

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