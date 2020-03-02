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Психологический клуб: как работает гештальт

Психологический клуб: как работает гештальт

В «Типографии» пройдет очередное заседание психологического клуба. Участники будут разбираться в своей жизни. Гештальт не отвечает на вопрос «Что делать?» и не даёт советов. Он меняет ваши актуальные ситуации в настоящем и даже в прошлом.

Гештальт — это не про психологию, это про вашу психологию.

Спикеры:

Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, ассоциированный тренер, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход.

Ирина Карнеева — практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая терапевтических групп.

Требуется предварительная регистрация.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 марта 2020, суббота
14:00
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Касса
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
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14 марта, суббота 19:00
Anastasya Shanti, центр йоги
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
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15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
ГУДТАЙМС
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13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
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7 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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