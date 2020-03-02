Психологический клуб: как работает гештальт
В «Типографии» пройдет очередное заседание психологического клуба. Участники будут разбираться в своей жизни. Гештальт не отвечает на вопрос «Что делать?» и не даёт советов. Он меняет ваши актуальные ситуации в настоящем и даже в прошлом.
Гештальт — это не про психологию, это про вашу психологию.
Спикеры:
Владимир Лобанов — практикующий гештальт-терапевт, ведущий учебных и терапевтических групп, супервизор, ассоциированный тренер, член Общества практикующих психологов Гештальт-подход.
Ирина Карнеева — практикующий психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ведущая терапевтических групп.
Требуется предварительная регистрация.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 марта 2020, суббота
14:00
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽