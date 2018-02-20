Презентация книги А. Камоликова
Известный тульский краевед Алексей Алексеевич Камоликов представит свою новую книгу «Жизнь Подьячья. Записки старого краеведа».
Более 50 лет он исследует старую Тулу и ее окрестности. Его статьи и очерки популярны и востребованы. Многие из них присутствуют в книге. В этой книге также собраны рассказы о птичьей охоте, истории тульского водопровода, конного и автомобильного транспорта. В своей книге автор упоминает певца
На презентации будет возможность купить книгу по цене издательства и получить автограф Алексея Алексеевича.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
21 февраля 2018, среда
14:00