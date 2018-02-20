Презентация книги А. Камоликова

Известный тульский краевед Алексей Алексеевич Камоликов представит свою новую книгу «Жизнь Подьячья. Записки старого краеведа».



Более 50 лет он исследует старую Тулу и ее окрестности. Его статьи и очерки популярны и востребованы. Многие из них присутствуют в книге. В этой книге также собраны рассказы о птичьей охоте, истории тульского водопровода, конного и автомобильного транспорта. В своей книге автор упоминает певца Н. Н. Фигнера , жизнь местных купцов, городские наводнения, некрополи и о многое другое.

На презентации будет возможность купить книгу по цене издательства и получить автограф Алексея Алексеевича.



Вход свободный.