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Презентация книги А. Камоликова

Презентация книги А. Камоликова

Известный тульский краевед Алексей Алексеевич Камоликов представит свою новую книгу «Жизнь Подьячья. Записки старого краеведа».

Более 50 лет он исследует старую Тулу и ее окрестности. Его статьи и очерки популярны и востребованы. Многие из них присутствуют в книге. В этой книге также собраны рассказы о птичьей охоте, истории тульского водопровода, конного и автомобильного транспорта. В своей книге автор упоминает певца Н. Н. Фигнера, жизнь местных купцов, городские наводнения, некрополи и о многое другое.
На презентации будет возможность купить книгу по цене издательства и получить автограф Алексея Алексеевича.
 

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
21 февраля 2018, среда
14:00
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