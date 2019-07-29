Почему это шедевр

В «Октаве» расскажут о том, как картины становятся шедеврами. Лекцию проведет Член Ассоциации Искусствоведов и лектор платформы «Синхронизация» Ольга Чуворкина.

Ольга раскроет несколько важных тем:

Когда появилось понятие «шедевра»;

Какие способы стать «шедевром» знает история мирового искусства от Да Винчи до Мане;

Как к признанным сегодня шедеврам Боттичелли, Караваджо и Веласкеса относились современники;

Как устроена «индустрия» современного искусства: зачем нужен куратор и как не заблудиться на биеннале;

Что современные эксперты ценят больше: уникальное или универсальное;

Что обеспечило славу Дюшану, Херсту и другим современным художникам.

Вход по предварительной регистрации.