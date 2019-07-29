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Почему это шедевр

Почему это шедевр

В «Октаве» расскажут о том, как картины становятся шедеврами. Лекцию проведет Член Ассоциации Искусствоведов и лектор платформы «Синхронизация» Ольга Чуворкина.

Ольга раскроет несколько важных тем:

  • Когда появилось понятие «шедевра»;
  • Какие способы стать «шедевром» знает история мирового искусства от Да Винчи до Мане;
  • Как к признанным сегодня шедеврам Боттичелли, Караваджо и Веласкеса относились современники;
  • Как устроена «индустрия» современного искусства: зачем нужен куратор и как не заблудиться на биеннале;
  • Что современные эксперты ценят больше: уникальное или универсальное;
  • Что обеспечило славу Дюшану, Херсту и другим современным художникам.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
1 августа 2019, четверг
19:00
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