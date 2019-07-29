Почему это шедевр
В «Октаве» расскажут о том, как картины становятся шедеврами. Лекцию проведет Член Ассоциации Искусствоведов и лектор платформы «Синхронизация» Ольга Чуворкина.
Ольга раскроет несколько важных тем:
- Когда появилось понятие «шедевра»;
- Какие способы стать «шедевром» знает история мирового искусства от Да Винчи до Мане;
- Как к признанным сегодня шедеврам Боттичелли, Караваджо и Веласкеса относились современники;
- Как устроена «индустрия» современного искусства: зачем нужен куратор и как не заблудиться на биеннале;
- Что современные эксперты ценят больше: уникальное или универсальное;
- Что обеспечило славу Дюшану, Херсту и другим современным художникам.
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
1 августа 2019, четверг
19:00