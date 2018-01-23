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«Анна Каренина»: осуждение измены или сочувствие умению любить?

«Анна Каренина»: осуждение измены или сочувствие умению любить?

В галерее «Ясная Поляна» в рамках образовательной программы «Анна Каренина в акватинтах Александра Алексеева» состоится встреча с директором Государственного литературного музея Дмитрием Баком под названием «Анна Каренина»: осуждение измены или сочувствие умению любить?

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» публиковался в журнале «Русский вестник» в течение 1875 — 1877 годов. На протяжении всех этих лет острые дискуссии вокруг романа велись не только среди читателей и литературных критиков, но и между автором «Анны Карениной» и издателем журнала Михаилом Катковым. Окончательный разрыв между ними привел к тому, что печатание романа в «Русском вестнике» было приостановлено. Что стоит за этим сухим фактом истории русской литературы? Что является главным тезисом Толстого? Осуждение супружеской неверности или сочувствие человеку, стремившемуся «жить по любви»? Ответить на эти и другие вопросы попытается Дмитрий Петрович Бак.

Билеты 100 Р.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
25 февраля 2018, воскресенье
15:00
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