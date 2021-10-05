Анна Каренина
15 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Анна Каренина». Размеренный и устоявший быт семьи Карениных создаёт иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека, намного старше её, страстно полюбила другого.
По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль «Анна Каренина» отменен.
Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила
материнский долг Анны, которая, оставит сына, обрекая себя на
полную, противоречивых терзаний жизни с любимым.
Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой,
оборвав своё мучительное и мнимое счастье.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
15 марта 2022, вторник
19:00
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
30 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽