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Анна Каренина

Анна Каренина

15 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Анна Каренина». Размеренный и устоявший быт семьи Карениных создаёт иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека, намного старше её, страстно полюбила другого.

 

 

По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль «Анна Каренина» отменен.
Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила
материнский долг Анны, которая, оставит сына, обрекая себя на
полную, противоречивых терзаний жизни с любимым.
 
Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой,
оборвав своё мучительное и мнимое счастье.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
15 марта 2022, вторник
19:00
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Касса
Коррозия металла
Купить билет
22 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Backbones
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26 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
N.Tesla
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30 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Пилот
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13 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
SKYBORNE
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7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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