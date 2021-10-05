15 марта в Городском концертном зале покажут спектакль «Анна Каренина». Размеренный и устоявший быт семьи Карениных создаёт иллюзию гармонии и покоя. Но Анна, выданная без любви за человека, намного старше её, страстно полюбила другого.

По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль «Анна Каренина» отменен.

Всепоглощающая, искренняя любовь к Алексею Вронскому затмила

материнский долг Анны, которая, оставит сына, обрекая себя на

полную, противоречивых терзаний жизни с любимым.

Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой,

оборвав своё мучительное и мнимое счастье.



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