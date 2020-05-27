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Онлайн-психологический клуб: Травля в школе. Что делать?

Онлайн-психологический клуб: Травля в школе. Что делать?

31 мая в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба.
К сожалению, классы, в которых кого-то травят, встречаются чаще, чем классы, в которых все живут дружно. Когда кого-то постоянно обижают, дразнят, оскорбляют, когда с кем-то не здороваются и отказываются сидеть и стоять рядом, когда отнимают, прячут, портят чьи-то вещи, когда кого-то толкают, бьют, унижают, угрожают, — это называется травля!

В преддверии Дня защиты детей мы разберём понятие и механизмы травли в школе. И главное, как действовать учителям, родителям и ДЕТЯМ!
 
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 мая 2020, воскресенье
18:00
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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12 июня, пятница 18:00
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Ундервуд
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14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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