Онлайн-психологический клуб: Травля в школе. Что делать?

31 мая в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба.

К сожалению, классы, в которых кого-то травят, встречаются чаще, чем классы, в которых все живут дружно. Когда кого-то постоянно обижают, дразнят, оскорбляют, когда с кем-то не здороваются и отказываются сидеть и стоять рядом, когда отнимают, прячут, портят чьи-то вещи, когда кого-то толкают, бьют, унижают, угрожают, — это называется травля!

В преддверии Дня защиты детей мы разберём понятие и механизмы травли в школе. И главное, как действовать учителям, родителям и ДЕТЯМ!