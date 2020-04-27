Онлайн-лекция «Менделеев и Куинджи: взаимосвязь науки и искусства»
28 апреля студентка ТГПУ Светлана Панкова прочитает на «Октаве» онлайн-лекцию «Менделеев и Куинджи: взаимосвязь науки и искусства». Мы воспринимаем Дмитрия Ивановича Менделеева как легендарного ученого, помним о его величайшем открытии периодической системы химических элементов. Но мало кто знает о том, что великий химик и физик жил не только в мире науки: его путь был тесно связан с искусством живописи.
Светлана расскажет не только малоизвестные факты о Менделееве, но и затронет тему взаимосвязи науки и искусства.
Онлайн-гости кластера узнают, как две противоположности позволяют познавать мир и самого себя.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
28 апреля 2020, вторник
19:00
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽