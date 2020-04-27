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Онлайн-лекция «Менделеев и Куинджи: взаимосвязь науки и искусства»

Онлайн-лекция «Менделеев и Куинджи: взаимосвязь науки и искусства»

28 апреля студентка ТГПУ Светлана Панкова прочитает на «Октаве» онлайн-лекцию «Менделеев и Куинджи: взаимосвязь науки и искусства». Мы воспринимаем Дмитрия Ивановича Менделеева как легендарного ученого, помним о его величайшем открытии периодической системы химических элементов. Но мало кто знает о том, что великий химик и физик жил не только в мире науки: его путь был тесно связан с искусством живописи.
Светлана расскажет не только малоизвестные факты о Менделееве, но и затронет тему взаимосвязи науки и искусства.

Онлайн-гости кластера узнают, как две противоположности позволяют познавать мир и самого себя.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
28 апреля 2020, вторник
19:00
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Касса
Ундервуд
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14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Игра
Купить билет
25 октября, воскресенье 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пилот
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5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Российский Квартет саксофонистов
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4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
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