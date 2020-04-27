Онлайн-лекция «Менделеев и Куинджи: взаимосвязь науки и искусства»

28 апреля студентка ТГПУ Светлана Панкова прочитает на «Октаве» онлайн-лекцию «Менделеев и Куинджи: взаимосвязь науки и искусства». Мы воспринимаем Дмитрия Ивановича Менделеева как легендарного ученого, помним о его величайшем открытии периодической системы химических элементов. Но мало кто знает о том, что великий химик и физик жил не только в мире науки: его путь был тесно связан с искусством живописи.

Светлана расскажет не только малоизвестные факты о Менделееве, но и затронет тему взаимосвязи науки и искусства.

Онлайн-гости кластера узнают, как две противоположности позволяют познавать мир и самого себя.