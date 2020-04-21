24 апреля на «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «Карьера в искусстве» — продолжение курса лекций журнала «Диалог искусств» и «Московского музея современного искусства». Как начать карьеру и привлечь к себе внимание молодому художнику? А где работают куратор, искусствовед, менеджер культурных проектов? Какие вообще возможности есть в области искусства? Как определиться с направлением? Какие СМИ читать, за какими соцсетями следить? Вопросов много. Чтобы ответить на них, на «Октаву» едут Александр Бланарь и Владислав Зорин.

Александр возглавляет LH Art Consultancy, курирует выставки, ведет несколько независимых продюсерских проектов.

Владислав — молодой художник. В 23 года открыл первую персональную выставку «Hare», в его проектах главными героями становятся природа и тело человека.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.