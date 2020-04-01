3 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «Как пандемии меняют города?». Сейчас все мы переживаем глобальную пандемию XXI века, которая изменит многое. В мире уже есть сложившиеся представления и знания о том, как передаются вирусы и болезни. Эти знания самым непосредственным образом отражаются и на архитектуре современных городов. Но COVID-19 точно повлияет на общий подход к планированию и совершенствованию населенных пунктов.

На лекции вы сможете узнать, каким образом борьба за здоровье меняла и продолжает менять города.

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