Онлайн-лекция «Как пандемии меняют города?»
3 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «Как пандемии меняют города?». Сейчас все мы переживаем глобальную пандемию XXI века, которая изменит многое. В мире уже есть сложившиеся представления и знания о том, как передаются вирусы и болезни. Эти знания самым непосредственным образом отражаются и на архитектуре современных городов. Но COVID-19 точно повлияет на общий подход к планированию и совершенствованию населенных пунктов.
На лекции вы сможете узнать, каким образом борьба за здоровье меняла и продолжает менять города.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
3 апреля 2020, пятница
19:00
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
25 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽