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Онлайн-лекция «Как пандемии меняют города?»

Онлайн-лекция «Как пандемии меняют города?»

3 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «Как пандемии меняют города?». Сейчас все мы переживаем глобальную пандемию XXI века, которая изменит многое. В мире уже есть сложившиеся представления и знания о том, как передаются вирусы и болезни. Эти знания самым непосредственным образом отражаются и на архитектуре современных городов. Но COVID-19 точно повлияет на общий подход к планированию и совершенствованию населенных пунктов.
На лекции вы сможете узнать, каким образом борьба за здоровье меняла и продолжает менять города.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
3 апреля 2020, пятница
19:00
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Касса
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Shortparis
Купить билет
6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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25 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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