Онлайн-лекция «Город как герой комикса»

14 мая сооснователь московского магазина комиксов «Чук и Гик» и издательства Jellyfish Jam Василий Кистяковский прочитает онлайн-лекцию «Город как герой комикса». Архитектурные рисунки и комиксы передают информацию одинаковым образом: с помощью упрощенных, упорядоченных изображений, часто в сочетании с подписями и системой условных обозначений. Некоторые архитекторы, например, Бьярке Ингельс, используют эту особенность для презентации проектов. Художники, в свою очередь, нередко делают архитектуру отправной точкой для своих графических романов. ?

Знатоки комиксов привыкли, что визуальные истории строятся вокруг персонажей, а то что происходит на заднем фоне — лишь декорация, которой зачастую легко пренебречь. Но может быть и наоборот: Бэтмен неотделим от Готэм-сити, в Японии есть целые жанры ностальгической манги о родных районах, а в Европе визионеры создают в комиксах вымышленные города и мифологизируют реальные.