Онлайн-лекция «Город как герой комикса»
14 мая сооснователь московского магазина комиксов «Чук и Гик» и издательства Jellyfish Jam Василий Кистяковский прочитает онлайн-лекцию «Город как герой комикса». Архитектурные рисунки и комиксы передают информацию одинаковым образом: с помощью упрощенных, упорядоченных изображений, часто в сочетании с подписями и системой условных обозначений. Некоторые архитекторы, например, Бьярке Ингельс, используют эту особенность для презентации проектов. Художники, в свою очередь, нередко делают архитектуру отправной точкой для своих графических романов. ?
Знатоки комиксов привыкли, что визуальные истории строятся вокруг персонажей, а то что происходит на заднем фоне — лишь декорация, которой зачастую легко пренебречь. Но может быть и наоборот: Бэтмен неотделим от Готэм-сити, в Японии есть целые жанры ностальгической манги о родных районах, а в Европе визионеры создают в комиксах вымышленные города и мифологизируют реальные.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 мая 2020, четверг
19:00
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽