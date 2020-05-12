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Онлайн-лекция «Город как герой комикса»

Онлайн-лекция «Город как герой комикса»

14 мая сооснователь московского магазина комиксов «Чук и Гик» и издательства Jellyfish Jam Василий Кистяковский прочитает онлайн-лекцию «Город как герой комикса». Архитектурные рисунки и комиксы передают информацию одинаковым образом: с помощью упрощенных, упорядоченных изображений, часто в сочетании с подписями и системой условных обозначений. Некоторые архитекторы, например, Бьярке Ингельс, используют эту особенность для презентации проектов. Художники, в свою очередь, нередко делают архитектуру отправной точкой для своих графических романов. ?

Знатоки комиксов привыкли, что визуальные истории строятся вокруг персонажей, а то что происходит на заднем фоне — лишь декорация, которой зачастую легко пренебречь. Но может быть и наоборот: Бэтмен неотделим от Готэм-сити, в Японии есть целые жанры ностальгической манги о родных районах, а в Европе визионеры создают в комиксах вымышленные города и мифологизируют реальные.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 мая 2020, четверг
19:00
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Российский Квартет саксофонистов
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4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Остап Альтман
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4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Мари Краймбрери
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6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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