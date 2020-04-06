Онлайн-лекция «10 картин, которые изменили мир»
8 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «10 картин, которые изменили мир». История мировой живописи насчитывает десятки тысяч лет. Наскальные рисунки в пещере Альтамира или живопись, созданная при помощи искусственного интеллекта, вес это яркие феномены на карте визуального искусства. На онлайн-лекции искусствовед Татьяна Быковская расскажет о самых значимых картинах, когда-либо созданных творцами.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
8 апреля 2020, среда
19:00
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
26 мая, вторник 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽