8 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «10 картин, которые изменили мир». История мировой живописи насчитывает десятки тысяч лет. Наскальные рисунки в пещере Альтамира или живопись, созданная при помощи искусственного интеллекта, вес это яркие феномены на карте визуального искусства. На онлайн-лекции искусствовед Татьяна Быковская расскажет о самых значимых картинах, когда-либо созданных творцами.

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