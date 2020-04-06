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Онлайн-лекция «10 картин, которые изменили мир»

Онлайн-лекция «10 картин, которые изменили мир»

8 апреля в «Октаве» пройдёт онлайн-лекция «10 картин, которые изменили мир».  История мировой живописи насчитывает десятки тысяч лет. Наскальные рисунки в пещере Альтамира или живопись, созданная при помощи искусственного интеллекта, вес это яркие феномены на карте визуального искусства. На онлайн-лекции искусствовед Татьяна Быковская расскажет о самых значимых картинах, когда-либо созданных творцами.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
8 апреля 2020, среда
19:00
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Касса
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Пилот
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5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Lumen
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7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Папа
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21 мая, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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