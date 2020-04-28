Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»

30 апреля на завершающей онлайн-лекции цикла по мировому кинематографу киновед Данила Кузнецов разберет все картины Уэса Андерсона, включая короткометражки.

Гений цвета и симметрии кадра — так называют в профильной прессе режиссера Уэса Андерсена. Снявший первый полнометражный фильм в 1996 году, Уэс Андерсон сразу оказался в пантеоне нового американского инди. Андерсон — творческий аутсайдер, любитель симметрии и «теплой» гаммы, он медленно, но верно стал одним из самых популярных и узнаваемых режиссеров нашего времени.

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