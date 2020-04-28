Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»
30 апреля на завершающей онлайн-лекции цикла по мировому кинематографу киновед Данила Кузнецов разберет все картины Уэса Андерсона, включая короткометражки.
Гений цвета и симметрии кадра — так называют в профильной прессе режиссера Уэса Андерсена. Снявший первый полнометражный фильм в 1996 году, Уэс Андерсон сразу оказался в пантеоне нового американского инди. Андерсон — творческий аутсайдер, любитель симметрии и «теплой» гаммы, он медленно, но верно стал одним из самых популярных и узнаваемых режиссеров нашего времени.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
30 апреля 2020, четверг
19:00
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽