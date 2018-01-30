Маяковский. Даешь изящную жизнь!

В рамках четвертого сезона «Несистематического курса литературы для всех желающих» состоится лекция Марины Красновой — специалиста по творчеству Маяковского. Она расскажет о теме моды в творчестве поэта, его представлениях о красоте и рассуждениях о новом быте в докладе «Даешь изящную жизнь!», с которым Владимир Маяковский неоднократно выступал в 1927—1928 годах.

Впервые этот доклад прозвучал 14 января 1927 года в Москве. На следующий день «Комсомольская правда» написала: «Маяковский дотошным взором обвел переполненный зал Политехнического музея и сразу же, потрясая своим огромным кулаком, обрушился на «изящную жизнь”".

С 1926 по 1930 годы организацией многочисленных выступлений поэта занимался концертный администратор Павел Ильич Лавут (именно он упоминался Маяковским в поэме «Хорошо!»: «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут…»). Детали поездок того периода в форме путевого дневника описаны им в книге «Маяковский едет по Союзу». Вспоминая чтение доклада «Даешь изящную жизнь!» в ленинградском Доме печати, Павел Ильич написал:

«И заканчивал поэт фразой, представлявшей собой почти дословно, афишный тезис:

- Пролетарий сам знает, что для него изящно и что красиво!».

Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте музея (www.ypmuseum.ru) и на сайте Дома культуры (www.ypdeka.ru).