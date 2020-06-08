Мастер-класс «SMM-стратегия» в формате онлайн

9 июня Высшая техническая школа в рамках онлайн-программы Молодежного инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь-региону» приглашает всех желающих на открытый мастер-класс «SMM-стратегия».

Нет готовой 100% успешной SMM-стратегии, подходящей любому бизнесу. В любом случае вам придется разрабатывать собственный план, пробовать его в деле и, если не работает, менять. Необходимо определить цели и задачи вашего присутствия в соцсетях, проанализировать свою целевую аудиторию, составить контент-план, определить каналы анонсирования выхода вашего бизнеса в соцсети и многое другое.

Наполните свои соцсети качественным контентом, начните коммуникацию с пользователями, подготовьте к продвижению и начните продвигать!

Спикером выступит Виктория Пулькина - специалист по PR, предприниматель, преподаватель ВУЗа. И она готова поделиться с вами своим опытом и знаниями в этой сфере!

На мастер-классе вы узнаете:

С чего начать маркетинг в социальных сетях

Как подобрать онлайн-площадку для продвижения

Основные правила и тенденции SMM

Как попасть: перейти по ссылке в назначенное время.