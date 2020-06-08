афиша
афиша
Регистрация
Мастер-класс «SMM-стратегия» в формате онлайн

Мастер-класс «SMM-стратегия» в формате онлайн

9 июня Высшая техническая школа в рамках онлайн-программы Молодежного инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь-региону» приглашает всех желающих на открытый мастер-класс «SMM-стратегия».

Нет готовой 100% успешной SMM-стратегии, подходящей любому бизнесу. В любом случае вам придется разрабатывать собственный план, пробовать его в деле и, если не работает, менять. Необходимо определить цели и задачи вашего присутствия в соцсетях, проанализировать свою целевую аудиторию, составить контент-план, определить каналы анонсирования выхода вашего бизнеса в соцсети и многое другое.
 
Наполните свои соцсети качественным контентом, начните коммуникацию с пользователями, подготовьте к продвижению и начните продвигать!
Спикером выступит Виктория Пулькина - специалист по PR, предприниматель, преподаватель ВУЗа. И она готова поделиться с вами своим опытом и знаниями в этой сфере!
 
На мастер-классе вы узнаете:
 
  • С чего начать маркетинг в социальных сетях
  • Как подобрать онлайн-площадку для продвижения
  • Основные правила и тенденции SMM

Как попасть: перейти по ссылке в назначенное время.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
9 июня 2020, вторник
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пассажиры
Купить билет
1 сентября, вторник 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.