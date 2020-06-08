Мастер-класс «SMM-стратегия» в формате онлайн
9 июня Высшая техническая школа в рамках онлайн-программы Молодежного инженерного акселератора «Мастерская. Молодежь-региону» приглашает всех желающих на открытый мастер-класс «SMM-стратегия».
Нет готовой 100% успешной SMM-стратегии, подходящей любому бизнесу. В любом случае вам придется разрабатывать собственный план, пробовать его в деле и, если не работает, менять. Необходимо определить цели и задачи вашего присутствия в соцсетях, проанализировать свою целевую аудиторию, составить контент-план, определить каналы анонсирования выхода вашего бизнеса в соцсети и многое другое.
Наполните свои соцсети качественным контентом, начните коммуникацию с пользователями, подготовьте к продвижению и начните продвигать!
Спикером выступит Виктория Пулькина - специалист по PR, предприниматель, преподаватель ВУЗа. И она готова поделиться с вами своим опытом и знаниями в этой сфере!
На мастер-классе вы узнаете:
- С чего начать маркетинг в социальных сетях
- Как подобрать онлайн-площадку для продвижения
- Основные правила и тенденции SMM
Как попасть: перейти по ссылке в назначенное время.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
9 июня 2020, вторник
15:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
1 сентября, вторник 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽