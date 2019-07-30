Мастер-класс «Роспись по керамике»

Чем и как украшали люди посуду? Есть множество способов, но на этой встрече освоят лишь один из них — роспись. На занятии пойдет разговор об истории промысла, участники рассмотрят старинные образцы из экспозиции «Секреты тульских мастеров». Такой небольшой экскурс поможет придумать свой мотив или скопировать образец.

Можно принести собственную посуду, расписать чашку или тарелку, но они обязательно должны быть однотонными. Как грамотно подготовить керамическое изделие к росписи? Как нанести набросок? Как закрепить краски? Музейный урок поможет ответить на все эти вопросы и научиться новому.

Стоимость: 200 р.