Мастер-класс по валянию

Мастер-классы по валянию в музее «Тульские древности» будут проходить каждую последнюю субботу месяца. В рамках объявленного в России Года экологии мы будем создавать настоящие шедевры и знакомиться с обитателями Куликова поля. На первой тематической встрече делаем в технике сухого валяния миниатюрную мышку, а к концу года можно собрать целую коллекцию куликовских зверушек.

Занятие проводит народный мастер России Екатерина Зернова.

Стоимость занятия — 100 Р.