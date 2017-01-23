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Мастер-класс по валянию

Мастер-класс по валянию

Мастер-классы по валянию в музее «Тульские древности» будут проходить каждую последнюю субботу месяца. В рамках объявленного в России Года экологии мы будем создавать настоящие шедевры и знакомиться с обитателями Куликова поля. На первой тематической встрече делаем в технике сухого валяния миниатюрную мышку, а к концу года можно собрать целую коллекцию куликовских зверушек.

Занятие проводит народный мастер России Екатерина Зернова.

Стоимость занятия — 100 Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
28 января 2017, суббота
17:00
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