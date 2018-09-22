22 сентября состоится еженедельный мастер-класс для взрослых и детей в семейном центре «В радость детям и родителям».

Мастер-класс по теплым картинам из шерсти для взрослых и детей.

Во время двухчасовой творческой встречи посетители смогут:

окунуться в лето и выложат шерстью картину «Разнотравье»;

насладятся цветом, нежностью и мягкостью шерстяных волокон;

расслабиться и погрузиться в ощущение гармонии и равновесия.

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Все материалы предоставляются: инструменты для работы с шерстью, разноцветная шерсть, рамка для картины. Специальный опыт не требуется, приходите и создавайте. Результатом творческого занятия станет теплая картина, сделанная с позитивным намерением, которая будет приносить радость. При совместном творчестве у мамы и ребенка будут укрепляться доверительные отношения, если мама принимающая и осознаннаяинструменты для работы с шерстью, разноцветная шерсть, рамка для картины. Специальный опыт не требуется, приходите и создавайте.



Требуется запись по тел. 8 (906) 530-86-86 София

Стоимость: 500 рублей