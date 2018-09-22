Мастер-класс по теплым картинам из шерсти
22 сентября состоится еженедельный мастер-класс для взрослых и детей в семейном центре «В радость детям и родителям».
Мастер-класс по теплым картинам из шерсти для взрослых и детей.
Во время двухчасовой творческой встречи посетители смогут:
Во время двухчасовой творческой встречи посетители смогут:
- окунуться в лето и выложат шерстью картину «Разнотравье»;
- насладятся цветом, нежностью и мягкостью шерстяных волокон;
- расслабиться и погрузиться в ощущение гармонии и равновесия.
Результатом творческого занятия станет теплая картина, сделанная с позитивным намерением, которая будет приносить радость. При совместном творчестве у мамы и ребенка будут укрепляться доверительные отношения, если мама принимающая и осознанная.
Все материалы предоставляются: инструменты для работы с шерстью, разноцветная шерсть, рамка для картины. Специальный опыт не требуется, приходите и создавайте.
Все материалы предоставляются: инструменты для работы с шерстью, разноцветная шерсть, рамка для картины. Специальный опыт не требуется, приходите и создавайте.
Требуется запись по тел.
8 (906) 530-86-86София
Стоимость: 500 рублей
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Мастер-класс будет проходить каждую субботу в 17−00
Где и когда?
Тула, ул. Колетвинова, дом 2, подъезд 1
22 сентября 2018, суббота
17:00