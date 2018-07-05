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Мастер-класс по колокольному звону

Мастер-класс по колокольному звону

Мастер-класс может стать увлекательным продолжением экскурсии на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы. Звонари Куликова поля, обучавшиеся в Ярославской школе колокольного искусства, расскажут о своей уникальной профессии и познакомят с техникой колокольного звона. На переносной звоннице в 6 колоколов можно освоить простейшие приемы, которые помогут заговорить и праздничному зазвонному колоколу, и устроить перезвон. Прикоснуться к мастерству звонаря и окутать себя очищающим звучанием можно как индивидуально, так и собрав небольшой ансамбль.

Мастер-класс проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность — до 30 минут.

Стоимость (для группы 2−10 человек): 100 р./чел.

 

Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
8 июля 2018, воскресенье
12:00
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22 июля 2018, воскресенье
12:00
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