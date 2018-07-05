Мастер-класс по колокольному звону
Мастер-класс может стать увлекательным продолжением экскурсии на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы. Звонари Куликова поля, обучавшиеся в Ярославской школе колокольного искусства, расскажут о своей уникальной профессии и познакомят с техникой колокольного звона. На переносной звоннице в 6 колоколов можно освоить простейшие приемы, которые помогут заговорить и праздничному зазвонному колоколу, и устроить перезвон. Прикоснуться к мастерству звонаря и окутать себя очищающим звучанием можно как индивидуально, так и собрав небольшой ансамбль.
Мастер-класс проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность — до 30 минут.
Стоимость (для группы 2−10 человек): 100 р./чел.
Где и когда?
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
8 июля 2018, воскресенье
12:00
22 июля 2018, воскресенье
12:00