Мастер-класс по акварельной travel-иллюстрации
В «Октаве» пройдет мастер-класс по акварельной иллюстрации от преподавателя Ирины Солярис.
Ирина 10 лет работает в качестве графического дизайнера и руководителя проектов, преподавателя акварельной живописи, скетчера, художника, иллюстратора.
В работе преподаватель ставит акцент не на исполнение отдельных сюжетов, а на построение учениками фундамента из базовых принципов живописи и правильном владении красками и другими инструментами.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
22 сентября 2019, воскресенье
12:00
22 сентября 2019, воскресенье
16:00