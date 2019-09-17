Мастер-класс по акварельной travel-иллюстрации

В «Октаве» пройдет мастер-класс по акварельной иллюстрации от преподавателя Ирины Солярис.

Ирина 10 лет работает в качестве графического дизайнера и руководителя проектов, преподавателя акварельной живописи, скетчера, художника, иллюстратора.

В работе преподаватель ставит акцент не на исполнение отдельных сюжетов, а на построение учениками фундамента из базовых принципов живописи и правильном владении красками и другими инструментами.