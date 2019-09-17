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Мастер-класс по акварельной travel-иллюстрации

Мастер-класс по акварельной travel-иллюстрации

В «Октаве» пройдет мастер-класс по акварельной иллюстрации от преподавателя Ирины Солярис.
Ирина 10 лет работает в качестве графического дизайнера и руководителя проектов, преподавателя акварельной живописи, скетчера, художника, иллюстратора.

В работе преподаватель ставит акцент не на исполнение отдельных сюжетов, а на построение учениками фундамента из базовых принципов живописи и правильном владении красками и другими инструментами.

 

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
22 сентября 2019, воскресенье
12:00
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22 сентября 2019, воскресенье
16:00
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