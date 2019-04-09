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Мастер-класс «Пасхальный ангел»

Мастер-класс «Пасхальный ангел»

Весь апрель Музей купеческого быта проводит встречи, посвященные пасхальным традициям. В воскресенье сотрудники музея расскажут о том, как готовились верующие к светлому празднику Пасхе, как проходили в старину долгие недели строгого поста. Посетителей музея ждет мастер-класс, на котором можно создать милую пасхальную открытку. В качестве образцов — старинные почтовые карточки из фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

Стоимость: 150 р., предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru

Где и когда?
Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
14 апреля 2019, воскресенье
14:00
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