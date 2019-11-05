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Мастер-класс «Как подружиться с камерой»

Мастер-класс «Как подружиться с камерой»

В коворкинге молодежного центра «Спектр» пройдет мастер-класс по работе с камерой. 

Еще недавно работа с камерой нужна была только людям творческих профессий. Но сейчас видеоконтент прочно вошел в жизнь каждого!

Мы снимаем мир вокруг, и ролики с бешеной скоростью наполняют Instagram, Youtube и ВКонтакте. ??
Наглядность привлекает, значит можно стать не только знаменитым, но и заработать, рекламируя свой товар или дело.

Вместе с командой молодежного медиацентра T-RECS узнаем, откуда появляется страх перед камерой, и вместе попытаемся его преодолеть.

Вход свободный.

 



 

Где и когда?
Спектр, молодежный центр
Тула, Майская ул., 5, Тула
6 ноября 2019, среда
16:00
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