Мастер-класс «Как подружиться с камерой»
В коворкинге молодежного центра «Спектр» пройдет мастер-класс по работе с камерой.
Еще недавно работа с камерой нужна была только людям творческих профессий. Но сейчас видеоконтент прочно вошел в жизнь каждого!
Мы снимаем мир вокруг, и ролики с бешеной скоростью наполняют Instagram, Youtube и ВКонтакте.
Наглядность привлекает, значит можно стать не только знаменитым, но и заработать, рекламируя свой товар или дело.
Вместе с командой молодежного медиацентра T-RECS узнаем, откуда появляется страх перед камерой, и вместе попытаемся его преодолеть.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Майская ул., 5, Тула
6 ноября 2019, среда
16:00
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
6 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
7 - 10 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
28 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽