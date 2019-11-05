Мастер-класс «Как подружиться с камерой»

В коворкинге молодежного центра «Спектр» пройдет мастер-класс по работе с камерой.

Еще недавно работа с камерой нужна была только людям творческих профессий. Но сейчас видеоконтент прочно вошел в жизнь каждого!



Мы снимаем мир вокруг, и ролики с бешеной скоростью наполняют Instagram, Youtube и ВКонтакте.

Наглядность привлекает, значит можно стать не только знаменитым, но и заработать, рекламируя свой товар или дело.

Вместе с командой молодежного медиацентра T-RECS узнаем, откуда появляется страх перед камерой, и вместе попытаемся его преодолеть.

Вход свободный.





