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Лекция Алексея Домбровского

Лекция Алексея Домбровского

В Доме Белявского (ТИАМ) пройдет лекция оформителя музейных выставок Алексея Домбровского. Он расскажет о создании афиш для Тульского историко-архитектурного музея.

Чем они отличаются (или не отличаются) от других плакатов на улицах Тулы? Как простая типографика стала «стилеобразующей» для нашего музея? Какие образы, метафоры, аллюзии скрыты за лапидарными шрифтовыми композициями? Дизайнер Алексей Домбровский расскажет, чему он научился за пять лет оформления музейных выставок.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
27 февраля 2020, четверг
19:00
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