Кулинарный мастер-класс «Эчпочмаки»

В кафетерии музейного комплекса в Моховом пройдет кулинарный мастер-класс, посвященный восточной кухне. Дети и взрослые узнают, какие блюда предпочитали жители степей, и под чутким руководством шеф-повара научатся готовить эчпочмаки. А пока «треугольнички» с мясной начинкой и картофелем будут румяниться в печи, все отправятся на экскурсию в Детский музей «Один в поле не воин». Прекрасным завершением кулинарной программы станет чаепитие со свежеиспеченной выпечкой.

Стоимость: взрослые — 350 р., дети — 200 р. Предварительная запись по телефону: +7 905 116 31 49.