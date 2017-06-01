Художественный музей приглашает на мастер-классы по кружевоплетению Ольги Скворцовой.

Кружевоплетение — один из самых красивых и старинных видов женского рукоделия. На него оказывали влияние ткачество и вышивка. В музейной Школе ремесел акцент делается на изучении белевского кружева, кружева нашего региона. В июньском цикле народного мастера Р. Ф. Ольги Александровны Скворцовой предусмотрено две программы: для начинающих рукодельниц и для более опытных, продолжающих обучение. Новички начинают с самых азов старинного промысла.

На первом мастер-классе 1 июня новые участники познакомятся с приемами «перевить» и «сплести» на примере плетешка. Плетешком плетется контур колокольчика. Также начнется ознакомление с приемом «сцепка». Вторая, более опытная подгруппа, в это же время будет работать над элементом «сетка».

Второе занятие, 8 июня, будет посвящено полотнянке. Ольга Скворцова, будет учить своих учениц плести контур колокольчика как раз с этим элементом, так как он один из основных, им создается узор кружева. Полотнянка может быть без перевива и с перевивом. Черта белевского кружева — полотнянка с перевивом двух крайних долевых пар. От этого элемент получается более ажурным. Более опытная подгруппа начнет на этом занятии плетение развертки для объемного кружевного изделия.

Третий мастер-класс по кружеву, который пройдет 15 июня называется «Сетка». Это тоже очень важный элемент для образования орнамента в кружевном коклюшечном изделии. Плетение выполняется по тому же сколку (техническому рисунку), что и полотнянка, но в готовом виде сетка представляет собой более прозрачное и воздушное переплетение из нитей, идущих в прямом и диагональном порядке. То есть зрительно получаются две диагонали с мелкими ячейками ромбовидной формы. Сетку часто используют для украшения больших изделий: покрывал, скатертей, салфеток, одежды. Опытная подгруппа продолжит отработку более сложных элементов в развертке для объемного изделия.

На очередном занятии 22 июня ученики Ольги Скворцовой изучат элемент кружевоплетения — скань. Скань — прием введения в полотнянку более толстой (плотной) или цветной нити, для четкости или рельефа. Сканью может украшаться полотнянка и сетка. Скань бывает двух видов: веревочка и косичка. Технология плетения как раз и будет рассматриваться на мастер-классе. В старинные времена могли также обводить отдельные детали узора плотной белой блестящей нитью — белью. Вторая подгруппа в это время будет собирать объемное изделие из ранее пройденных элементов.

Последнее занятие по кружевоплетению «Подведение итогов» состоится 29 июня. Новички уже способны будут сплести небольшую салфеточку с использованием изученных элементов: сетка, полотнянка, скань. Для более опытных рукодельниц в группе мастер покажет простое михайловское кружево: пять образцов с различными видами зубцов. Оно всегда смотрится очень интересно и декоративно, с геометричным орнаментом. Михайловское кружево — единственное в России цветное кружево. Оно уникально и не имеет аналогов. Еще в старинные времена его вывозили в Османскую империю и в Персию.

Стоимость участия: дети — 120 Р, взрослые — 250 Р.