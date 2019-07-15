Познавательная встреча «Кондитерское дело в России в конце XIX — начале XX вв.» в музее «Тульские самовары» знакомит с историей кондитерского производства и знаменитыми кондитерами Москвы, Петербурга и Тулы.

Русское чаепитие невозможно представить без разнообразных лакомств и сладостей. В конце XIX — начале XX вв. Россия становится самой чаепотребляющей страной в мире. Возрастает спрос на кондитерские изделия, открываются кондитерские фабрики, возникают специализированные магазины. Появляются лакомства к чаю хорошо известные отечественному и иностранному потребителю — абрикосовая карамель, шоколад Эйнема и Бормана, печенье Сиу, конфеты Козлова и Серикова, пастила Прохорова.

Стоимость: 100 р.