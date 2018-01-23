афиша
афиша
Регистрация
#киноблинком

#киноблинком

В галерее «Ясная Поляна» в рамках образовательной программы «Анна Каренина в акватинтах Александра Алексеева» состоится дружеская схватка студентов-дизайнеров ТулГУ, попробовавших себя в роли режиссеров, операторов, художников-постановщиков короткометражного кино с ценителями, профессионалами жанра и других творческих профессий. Встречу проведут художник и поэт Александр Карташов и доцент кафедры Дизайн ТулГУ Михаил Кудряшов.

Приглашаются все любящие кино и интересующиеся им и любой может поучаствовать в битве с понравившейся стороны.

Билеты 100 Р.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
18 февраля 2018, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.