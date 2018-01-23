киноблинком

В галерее «Ясная Поляна» в рамках образовательной программы «Анна Каренина в акватинтах Александра Алексеева» состоится дружеская схватка студентов-дизайнеров ТулГУ, попробовавших себя в роли режиссеров, операторов, художников-постановщиков короткометражного кино с ценителями, профессионалами жанра и других творческих профессий. Встречу проведут художник и поэт Александр Карташов и доцент кафедры Дизайн ТулГУ Михаил Кудряшов.

Приглашаются все любящие кино и интересующиеся им и любой может поучаствовать в битве с понравившейся стороны.

Билеты 100 Р.