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Instagram: начало пути к успеху

Instagram: начало пути к успеху

В культурном центре «Типография» пройдет лекция «Instagram: начало пути к успеху». Занятие проводит студентка факультета журналистики Тульского государственного университета Пелагея Гусева.

Посетители узнают:

  • как обрабатывать фото в инстаграм
  • лучшие мобильные приложения
  • что такое мягкие и твердые навыки
  • «секреты» инстаблогеров

Пелагея Гусева — фотограф, обладатель популярных аккаунтов в социальных сетях с географией подписчиков от Абакана до Выборга.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 июля 2019, понедельник
19:00
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