В культурном центре «Типография» пройдет лекция «Instagram: начало пути к успеху». Занятие проводит студентка факультета журналистики Тульского государственного университета Пелагея Гусева.

Посетители узнают:

как обрабатывать фото в инстаграм

лучшие мобильные приложения

что такое мягкие и твердые навыки

«секреты» инстаблогеров

Пелагея Гусева — фотограф, обладатель популярных аккаунтов в социальных сетях с географией подписчиков от Абакана до Выборга.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.