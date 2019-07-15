Instagram: начало пути к успеху
В культурном центре «Типография» пройдет лекция «Instagram: начало пути к успеху». Занятие проводит студентка факультета журналистики Тульского государственного университета Пелагея Гусева.
Посетители узнают:
- как обрабатывать фото в инстаграм
- лучшие мобильные приложения
- что такое мягкие и твердые навыки
- «секреты» инстаблогеров
Пелагея Гусева — фотограф, обладатель популярных аккаунтов в социальных сетях с географией подписчиков от Абакана до Выборга.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 июля 2019, понедельник
19:00