Музей крейсера «Варяг» приглашает на интерактивную программу «Флотские поверья и легенды».

Моряка в течение всей его жизни сопровождают самые различные поверья, легенды и морские неписаные правила. Например, существует такой ритуал, как задабривание морского царя Нептуна. В те времена, когда мореплаватели ещё не знали условий, при которых следовало проходить через экватор, они часто попадали в полосу безветрия. Бывало, что парусные суда задерживались на недели и месяцы, мучительно ожидая ветра. Тогда суеверные моряки придумали праздник, чтобы ублажить морского царя Нептуна и просить его о ниспослании попутного ветра. Об этом и многом другом вы сможете узнать на занятии в музее. Также участников мероприятия ждёт рассказ о таинственных явлениях, встречающихся в море, и импровизированное «морское крещение». Мероприятие проводится по записи.

Программа проводится по предварительной записи по телефону

8−48734−4-15−29.

Стоимость участия — 50 Р.