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Флотские поверья и легенды

Флотские поверья и легенды

Музей крейсера «Варяг» приглашает на интерактивную программу «Флотские поверья и легенды».

Моряка в течение всей его жизни сопровождают самые различные поверья, легенды и морские неписаные правила. Например, существует такой ритуал, как задабривание морского царя Нептуна. В те времена, когда мореплаватели ещё не знали условий, при которых следовало проходить через экватор, они часто попадали в полосу безветрия. Бывало, что парусные суда задерживались на недели и месяцы, мучительно ожидая ветра. Тогда суеверные моряки придумали праздник, чтобы ублажить морского царя Нептуна и просить его о ниспослании попутного ветра. Об этом и многом другом вы сможете узнать на занятии в музее. Также участников мероприятия ждёт рассказ о таинственных явлениях, встречающихся в море, и импровизированное «морское крещение». Мероприятие проводится по записи.

Программа проводится по предварительной записи по телефону
8−48734−4-15−29.

Стоимость участия — 50 Р.

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Тульская область, деревня Савино, 43
30 марта 2017, четверг
09:00
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31 марта 2017, пятница
09:00
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1 апреля 2017, суббота
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