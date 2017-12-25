Фигурки животных в технике «квиллинг»

Новое занятие в музейной мастерской познакомит посетителей с искусством квиллинга. Бумага — удивительно пластичный материал. Скручивая тонкие полосы, можно создавать замечательные изделия: открытки, украшения, шкатулки, большие панно. В технике «квиллинг» можно смастерить и целый парк зверей.

Стоимость билета — 100 рублей (для индивидуальных посетителей), семейный билет — 200 рублей (1−2 взрослых и 1−3 ребенка до 16 лет).

Справки по телефонам: 36−16−63, 36−27−79 (доб. 166).