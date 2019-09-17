Основы дизайна интерьера: декоративного панно на стену

В лектории «Октавы» пройдет Мастер-класс по изготовлению декоративного панно на стену. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием.

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

Анастасия Конончук (иллюстратор и графический дизайнер).

Высшее специальное образование МХПИ (2009−2015), графический дизайнер. Курсы Александра Васина: T 24 (типография 24) и ID 24 (InDesign).