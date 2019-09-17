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Основы дизайна интерьера: декоративного панно на стену

Основы дизайна интерьера: декоративного панно на стену

В лектории «Октавы» пройдет Мастер-класс по изготовлению декоративного панно на стену. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием.

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

 

Анастасия Конончук (иллюстратор и графический дизайнер).

Высшее специальное образование МХПИ (2009−2015), графический дизайнер. Курсы Александра Васина: T24 (типография 24) и ID24 (InDesign).

Создавала проекты для пиццерия Monica, KUPAKA, NIM DESIGN, ресторана на Мосфильмовской, Molon Lave, Пекарни Molon Lave, Bar Molon Lave, CEPHEYA, Робот Сити Шоу и т. д.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
21 сентября 2019, суббота
15:00
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