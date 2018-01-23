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Alexeïeff из рода Алексеевых

Alexeïeff из рода Алексеевых

В галерее «Ясная Поляна» в рамках образовательной программы «Анна Каренина в акватинтах Александра Алексеева» состоится встреча с исследователями жизни и творчества художника и аниматора Александра Алексеева — доктором наук Лолой Звонаревой и заслуженным работником культуры, арт-критиком Лидией Кудрявцевой.

Выступающие расскажут о новых фактах биографии великого художника, уточненных ими в архивных документах. Предложат новые версии прочтения Алексеевым-иллюстратором русской и европейской классики и покажут уникальные издания «Лунных картинок» Андерсена (Париж, 1942), «Пиковой дамы» (Лондон, 1928) и «Повестей Белкина» Пушкина (Париж, 1930), «Рассказов и легенд» Толстого, изданных в США в 1948 году. Издатель Людмила Дорофеева представит московское издание «Лунных картинок» Андерсена с иллюстрациями Алексеева («Фортуна ЭЛ», 2016).

Билеты 100 Р.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
18 февраля 2018, воскресенье
14:00
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