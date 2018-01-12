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Виртуальный концертный зал: Звёзды баяна и аккордеона

Виртуальный концертный зал: Звёзды баяна и аккордеона

В рамках всероссийского проекта «Виртуальный концертный зал» состоится онлайн-трансляция из Камерного зала Московской государственной филармонии.

В концерте примут участие Иосиф Пуриц (баян), Михаил Меринг (кларнет), Игорь Никифоров (контрабас), Ростислав Шараевский (ударные) и Андрей Устинов (представление программ и исполнителей).

В программе:

  • Дж. Гершвин — Три прелюдии (Переложение для баяна соло),
  • Ф. Мендельсон — Песня без слов («За прялкой») (Переложение для баяна соло),
  • Д. Скарлатти — Две сонаты (Переложение для баяна соло),
  • М. Мусоргский — «Детские игры — уголки» (Переложение для баяна соло),
  • Р. Щедрин — Basso-ostinato (Переложение для баяна соло),
  • А. Пьяццолла — «Кафе 1930» из цикла «История танго» (Переложение для кларнета и баяна)
  • Г. Фейдман — Klezmer music («Nigun”, «The Happy Nigun”, «From the Shtetl”, «Shalom Aleichem”, «Sher”, «Song of Rejoicing”, «Mazel Tov”) для кларнета, баяна, ударных и контрабаса (Обработка).

Цена билета: 50 рублей.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
12 февраля 2018, понедельник
19:00
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