Жизнь невозможно повернуть назад
Концерт памяти народного артиста России
В 1952 г. в Тульскую филармонию на работу приезжает выпускник Московской консерватории, талантливый дирижер Иосиф Михайловский. Более сорока лет он руководил Тульским государственным хором и отдал ему всю свою творческую жизнь, прославив этот коллектив на всю страну. В 1957 г. Тульский хор стал лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве. В этом же году
Исполнители — Тульский государственный хор и солисты.
В программе: А. Бабаджанян, А. Пахмутова, В. Соловьёв-Седой, М. Фрадкин, Я. Френкель, А. Эшпай, Я. Дубравин, Р. Паулс.
Цена билета: 300−350 Р.