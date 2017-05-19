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Закрытие 79 концертного сезона Филармонии

Закрытие 79 концертного сезона Филармонии

По традиции, Тульская областная филармония завершает сезон большим заключительным концертом, в котором примут участие практически все филармонические коллективы и солисты.

Уходящий сезон 2016/2017 был насыщен событиями и напряженной творческой работой. Новые идеи, новые проекты, новые программы, — артисты филармонии осознают: для того, чтобы быть интересным зрителю, необходимо постоянно развиваться.

Гала-концерт — это своего рода отчет филармонии перед своей публикой. Вечер выстроен по принципу дайджеста, это своего рода сценический путеводитель по программам завершающегося сезона.

Зрители встретятся со своими любимыми артистами, которые будут исполнять самые лучшие, самые яркие номера из программ концертного года 2016/2017: оперных, вокальных, хоровых, камерных, литературно-музыкальных, фольклорных, оркестровых, эстрадных…

Исполнители: артисты и коллективы филармонии.

Цена билета: 250−500 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
15 июня 2017, четверг
18:30
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