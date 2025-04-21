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Утро в Туле
21 апреля: памятник превращается в скейт-площадку и человек против машины

21 апреля: памятник превращается в скейт-площадку и человек против машины

Доброе утро! Врываемся в новую неделю и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Ну и жара. Сегодня в Туле будет достаточно солнечно, а воздух прогреется до +25 градусов.

В Верхней Пышме завершено строительство скейт-площадки, расположенной рядом с памятником Владимиру Ленину. Инновационный проект был разработан командой архитекторов и строителей Legato Construction по инициативе местной администрации, стремящейся интегрировать исторический монумент в современное городское пространство. В рамках проекта на постаменте памятника появилась рампа для скейтеров, что вызвало неоднозначную реакцию общественности.

Как сообщает Федерация скейтбординга России, инициатива направлена на создание нового городского кода, который объединяет разные поколения и интересы. Однако не все жители города разделяют эту точку зрения. Депутат КПРФ Нина Останина выразила свое недовольство, назвав скейт-рампу «осквернением памятника» и призвала к ответственности городские власти, отметив, что «с главы города обязательно нужно спросить».

В ответ на критику местные власти заявили, что кататься по памятнику никто не собирается, а визуализация скейтбордистов на постаменте — это «чья-то недобрая шутка». Таким образом, вопрос о целесообразности и уважительном отношении к историческим памятникам остается открытым.

Сегодня слушаем Modern Talking - Cheri Cheri Lady.

В Китае завершился уникальный полу-марафон, в котором на одной дистанции встретились не только люди, но и роботы. Это событие стало настоящим испытанием для двуногих машин, стремящихся доказать, что они могут соперничать с живыми атлетами. Однако, как показали результаты, пока еще есть значительная разница в скорости и выносливости.

На дистанции в 21 километр спортсмены-люди показали впечатляющее время — 1 час 2 минуты. В то же время среди роботов победителем стал Tiangong Ultra, который финишировал с результатом 2 часа 40 минут. Это отставание более чем в два раза подчеркивает, что, несмотря на все достижения технологий, живые организмы пока остаются вне конкуренции в таких физических испытаниях.

Некоторые роботы столкнулись с проблемами уже на старте, и их попытки преодолеть дистанцию закончились неудачей. Это подчеркивает, что даже самые продвинутые машины все еще имеют свои ограничения и не могут полностью заменить человеческие способности.

С каждым кадром мы наблюдаем, как мир вокруг нас наполняется жизнью и яркими цветами. Почки на деревьях, словно маленькие чудеса, распускаются в нежные листочки, даря нам ощущение свежести и надежды. 


Легкого настроения!

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