Струнный ансамбль El Classic закрывает сезон ярким концертом. Музыканты готовят специальную программу под названием «Гармония контрастов».

В этот раз музыканты пригласили своего давнего друга и коллегу: Лауреат международного конкурса, руководитель отделения «Инструменты эстрадного оркестра» ТКИ им. Даргомыжского, преподаватель фортепиано, клавишного синтезатора Николай Светличный! Таким «усиленным «составом будет реализована основная идея концерта. А состоит она в том, что каждый композитор будет представлен двумя разноплановыми произведениями, контрастными по тем или иным параметрам. Вот некоторые авторы, музыка которых будет звучать в программе: Гендель, Бенда, Шнитке, Капонегро, Сиротин и др.

Стоимость: 100−350 р.