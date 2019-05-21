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Струнный ансамбль El Classic

Струнный ансамбль El Classic

Струнный ансамбль El Classic закрывает сезон ярким концертом. Музыканты готовят специальную программу под названием «Гармония контрастов».

В этот раз музыканты пригласили своего давнего друга и коллегу: Лауреат международного конкурса, руководитель отделения «Инструменты эстрадного оркестра» ТКИ им. Даргомыжского, преподаватель фортепиано, клавишного синтезатора Николай Светличный! Таким «усиленным «составом будет реализована основная идея концерта. А состоит она в том, что каждый композитор будет представлен двумя разноплановыми произведениями, контрастными по тем или иным параметрам. Вот некоторые авторы, музыка которых будет звучать в программе: Гендель, Бенда, Шнитке, Капонегро, Сиротин и др.

Стоимость: 100−350 р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
26 мая 2019, воскресенье
16:00
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Театральный дворик, арт кафе
Тула, проспект Ленина, 85 к.1, 3 этаж (Ликёрка Лофт)
31 мая 2019, пятница
19:00
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