«Шоу ON!»: онлайн-концерт Леонида Агутина
18 апреля состоится трансляция концерта Леонида Агутина. Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». В эти непростые времена Леонид Агутин призывает беречь себя и своих близких. Для поклонников он исполнит любимые песни: зажигательные, серьезные, романтичные, но всегда настоящие и родные.
А помогут ему в этом музыканты группы «Эсперанто».
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Где и когда?
Москва, Москва
18 апреля 2020, суббота
17:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽