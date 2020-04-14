«Шоу ON!»: онлайн-концерт Леонида Агутина

18 апреля состоится трансляция концерта Леонида Агутина. Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». В эти непростые времена Леонид Агутин призывает беречь себя и своих близких. Для поклонников он исполнит любимые песни: зажигательные, серьезные, романтичные, но всегда настоящие и родные.

А помогут ему в этом музыканты группы «Эсперанто».

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».