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«Шоу ON!»: онлайн-концерт Леонида Агутина

«Шоу ON!»: онлайн-концерт Леонида Агутина

18 апреля состоится трансляция концерта Леонида Агутина. Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». В эти непростые времена Леонид Агутин призывает беречь себя и своих близких. Для поклонников он исполнит любимые песни: зажигательные, серьезные, романтичные, но всегда настоящие и родные.
А помогут ему в этом музыканты группы «Эсперанто».

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в  Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Где и когда?
Москва
Москва, Москва
18 апреля 2020, суббота
17:00
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Касса
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Lumen
Купить билет
7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
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