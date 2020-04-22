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«Шоу ON!»: онлайн-концерт Григория Лепса

«Шоу ON!»: онлайн-концерт Григория Лепса

25 апреля состоится трансляция концерта Григория Лепса. Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Музыкант выступит с программой «Иди и смотри». Вас ждут самые новые композиции, любимые хиты и песни, которые давно не звучали со сцены.
А еще к Григорию Лепсу присоединятся гости: EMIN, группа Cosmos Girls, Александр Панайотов и Тимур Родригез.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в  Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
25 апреля 2020, суббота
17:00
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Касса
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Ольга Арефьева
Купить билет
28 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пассажиры
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Кирпичи
Купить билет
22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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