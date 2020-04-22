«Шоу ON!»: онлайн-концерт Григория Лепса
25 апреля состоится трансляция концерта Григория Лепса. Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Музыкант выступит с программой «Иди и смотри». Вас ждут самые новые композиции, любимые хиты и песни, которые давно не звучали со сцены.
А еще к Григорию Лепсу присоединятся гости: EMIN, группа Cosmos Girls, Александр Панайотов и Тимур Родригез.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Где и когда?
Тула, Тула
25 апреля 2020, суббота
17:00
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽