«Шоу ON!»: онлайн-концерт Григория Лепса

25 апреля состоится трансляция концерта Григория Лепса. Событие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Музыкант выступит с программой «Иди и смотри». Вас ждут самые новые композиции, любимые хиты и песни, которые давно не звучали со сцены.

А еще к Григорию Лепсу присоединятся гости: EMIN, группа Cosmos Girls, Александр Панайотов и Тимур Родригез.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».