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«Шоу ON!»: онлайн-концерт Emin

«Шоу ON!»: онлайн-концерт Emin

4 апреля состоится трансляция концерта Emin. Мероприятие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Исполнитель представит новые песни и исполнит полюбившиеся многим слушателям хиты. 
В качестве специальных гостей онлайн-шоу выступят Григорий Лепс и Jony, так что представление ожидается по-настоящему фееричное.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в  Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
4 апреля 2020, суббота
17:00
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Касса
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22 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Дора
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25 апреля, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
18 апреля, суббота 19:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
FORTISSIMO
Купить билет
17 мая, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Nagart
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17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Стань звездой за 30 дней
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17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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