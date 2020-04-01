«Шоу ON!»: онлайн-концерт Emin
4 апреля состоится трансляция концерта Emin. Мероприятие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Исполнитель представит новые песни и исполнит полюбившиеся многим слушателям хиты.
В качестве специальных гостей онлайн-шоу выступят Григорий Лепс и Jony, так что представление ожидается по-настоящему фееричное.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».
Где и когда?
Тула, Тула
4 апреля 2020, суббота
17:00
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
25 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400-450 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽