«Шоу ON!»: онлайн-концерт Emin

4 апреля состоится трансляция концерта Emin. Мероприятие пройдет в рамках серии эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!». Исполнитель представит новые песни и исполнит полюбившиеся многим слушателям хиты.

В качестве специальных гостей онлайн-шоу выступят Григорий Лепс и Jony, так что представление ожидается по-настоящему фееричное.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv, или в Okko в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» .