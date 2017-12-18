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Сергей Зыков

Сергей Зыков

Сергей Зыков — победитель престижных в России конкурсов романса: «Весна романса-2005» (Санкт Петербург, премия Гран-при) и «Романсиада-2007» (Москва, премия Гран-при), обладатель первой премии международного фестиваля современной духовной православной песни «Невские купола» (Санкт-Петербург). Его сольные концерты с успехом проходят в лучших концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга и многих городов России в сопровождении ведущих оркестров и музыкальных коллективов.

Сергей Зыков хорошо знаком российской публике как обладатель прекрасного баритона, блистательный исполнитель романсов и песен. Певец покоряет сердца слушателей красотой тембра голоса, артистизмом и органичностью. Публике импонируют его душевная открытость и благородство сценического облика, самобытная исполнительская манера. Успех солиста обеспечивается высоким вокальным мастерством, глубиной проникновения в содержание исполняемых произведений, а также интересными концертными программами.

В концертной программе «Тихая моя родина» Сергей Зыков глубоко и органично выразил поэзию двух русских гениев XX-го века: Сергея Есенина и Николая Рубцова. Программа стала «визитной карточкой» артиста.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра русских народных инструментов «Тула» — Владимир Аленичев. Солист: лауреат международных конкурсов — Сергей Зыков (баритон), Санкт-Петербург.

В программе: песни на стихи Сергея Есенина и Николая Рубцова.

Цена билета 300−400 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
2 февраля 2018, пятница
18:30
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