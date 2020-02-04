ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.

На сцене Тульского областного центра молодежи выступит московский бойз-бэнд «ПЯТЕRО». Музыканты представят программу «NanoAcappella. Лучшее». Необычная программа дает возможность услышать, как при помощи одних лишь голосов, без единого музыкального инструмента, ребята воспроизводят звуки гитары, бас-гитары, ударной установки…

Ребята на ваших глазах разложат на наночастицы классическую полифонию Баха, поэзию группы «Кино», мелодичность группы Coldplay, ритмичность Bomfunk MC’s, безбашенность группы Muse и Bon Jovi, лирику Sting и Sam Smith, чтобы в итоге представить свою уникальную версию той или иной композиции.

«NanoAcappella. Лучшее» — это программа, которая понравится абсолютно всем, уверены «ПЯТЕRО». Здесь нет ограничений по возрасту, музыкальным вкусам и другим жанровым делениям — каждая композиция будет дополнять друг друга, создавая вместе единый музыкальный перформанс с интерактивом со зрителями и другими сюрпризами, о которых ребята с удовольствием расскажут, а точнее покажут вам лично.