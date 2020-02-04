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ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»

ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт отменен.

На сцене Тульского областного центра молодежи выступит московский бойз-бэнд «ПЯТЕRО». Музыканты представят программу «NanoAcappella. Лучшее». Необычная программа дает возможность услышать, как при помощи одних лишь голосов, без единого музыкального инструмента, ребята воспроизводят звуки гитары, бас-гитары, ударной установки…

Ребята на ваших глазах разложат на наночастицы классическую полифонию Баха, поэзию группы «Кино», мелодичность группы Coldplay, ритмичность Bomfunk MC’s, безбашенность группы Muse и Bon Jovi, лирику Sting и Sam Smith, чтобы в итоге представить свою уникальную версию той или иной композиции.

«NanoAcappella. Лучшее» — это программа, которая понравится абсолютно всем, уверены «ПЯТЕRО». Здесь нет ограничений по возрасту, музыкальным вкусам и другим жанровым делениям — каждая композиция будет дополнять друг друга, создавая вместе единый музыкальный перформанс с интерактивом со зрителями и другими сюрпризами, о которых ребята с удовольствием расскажут, а точнее покажут вам лично.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
26 марта 2020, четверг
19:00
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Касса
Александр Домогаров
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29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Nagart
Купить билет
17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Lumen
Купить билет
22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Felidae
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19 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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